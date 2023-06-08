«Отстаньте от меня»: Татьяна Тарасова ответила на новые слухи о своей госпитализации
Татьяна Тарасова опровергла слухи о своей госпитализации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov,Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В ряде источников сообщалось, что тренер вызывала скорую помощь шесть раз за месяц.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слухи о частых вызовах скорой помощи. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что прекрасно себя чувствует и никого не вызывала.
«Не придумывайте. Я никого не вызывала. Отстаньте от меня», — резко ответила знаменитость.
Она попросила журналистов оставить ее в покое. В последние дни в прессе часто пишут о госпитализации Татьяны Тарасовой и ее состоянии в целом. По данным ряда источников, тренеру понадобилась срочная помощь врачей, а скорую она вызывала шесть раз за месяц из-за высокого давления и плохого самочувствия.
На подобные слухи Тарасова отреагировала довольно резко, назвав скотиной того, кто начал их распространять. Также она ясно дала понять, что не находится в больнице, куда ее так настойчиво отправляют интернет-заголовки.
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