«Отстаньте от меня»: Татьяна Тарасова ответила на новые слухи о своей госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov,Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В ряде источников сообщалось, что тренер вызывала скорую помощь шесть раз за месяц.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слухи о частых вызовах скорой помощи. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что прекрасно себя чувствует и никого не вызывала.

«Не придумывайте. Я никого не вызывала. Отстаньте от меня», — резко ответила знаменитость.

Она попросила журналистов оставить ее в покое. В последние дни в прессе часто пишут о госпитализации Татьяны Тарасовой и ее состоянии в целом. По данным ряда источников, тренеру понадобилась срочная помощь врачей, а скорую она вызывала шесть раз за месяц из-за высокого давления и плохого самочувствия.

На подобные слухи Тарасова отреагировала довольно резко, назвав скотиной того, кто начал их распространять. Также она ясно дала понять, что не находится в больнице, куда ее так настойчиво отправляют интернет-заголовки.

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