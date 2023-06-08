Слабоумие обнаружили у звезды сериала «Улица Коронации» Джулии Гудиер
Муж Джули Гудиер сообщил, что актрисе поставили диагноз «слабоумие»
Фото: www.globallookpress.com / Joel Goodman
Врачи не дают никаких обнадеживающих прогнозов.
У актрисы Джули Гудиер обнаружили слабоумие. Об этом сообщил супруг артистки Скотт Бренд.
Он считает, что общественность должна об этом знать. Тем более, поведение 81-летней Гудиер напрямую влияет на характер общения звезды с поклонниками.
«Моей дорогой жене и мне пришлось смириться с этим душераздирающим диагнозом. К сожалению, Джули уже некоторое время страдает слабоумием», — отметил мужчина.
После медицинских обследований стало понятно, что состояние актрисы уже не сможет улучшиться. Бренд объяснил, что в ближайшее время состояние быстро или же постепенно будет ухудшаться, передает The Guardian.
Гудиер известна по роли Бет Линч в мыльной опере «Улица Коронации». Впервые она сыграла там в 1966 году, прежде чем стать верной и незаменимой участницей состава на протяжении более чем 25 лет.
Этот персонаж принес артистке популярность и сделал ее роль одной из самых долгих в телевизионных шоу. После того, как артистка отошла от творческой деятельности, она кратковременно вернулась в 2002–2003 годах на несколько эпизодов.
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