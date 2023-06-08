Никаких гробов и кладбищ: почему Голованов боялся похорон

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Сценарист «Незнайки на Луне» скончался в возрасте 83 лет. Прощание с ним проходит в бывшем помещении киностудии «Союзмультфильм».

Близкие советский и российского сценариста Владимира Голованова решили его кремировать. Об этом 5-tv.ru сообщила ведущий консультант Союза кинематографистов Елена Таврог.

«Он сказал, что он не хочет никакого кладбища, никаких гробов — просто кремация и развеять (прах. — Прим. ред.)», — рассказала Елена Таврог.

По ее словам, смерть Владимира Голованова стала большой утратой для всех, с кем он успел поработать. Многие кинематографисты пришли с ним проститься на гражданскую панихиду.

«Там собираются все, кто долгое время с ним работал, его знают. Я, к сожалению, не смогу — уехала в Витебск. Но я до Витебска помогала все организовывать: и поминки, и место прощания», — добавила консультант Союза кинематографистов.

Церемония прощания с Владимиром Головановым проходит прямо сейчас в бывшем помещении киностудии «Союзмультфильм» по адресу Долгоруковская улица, дом 25.

Владимир Голованов умер 5 июня во сне в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется. Он писал сценарии для художественных кино- и мультфильмов. Включая, «Незнайку на Луне», «Ночь перед Рождеством», «Иван-Царевич и Серый волк» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Голованов провел последние дни своей жизни.