Во французском Анси неизвестный напал с ножом на детей
Магдалина Нуар 33 0
Семь человек пострадали во время нападения с ножом во Франции
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Фото: www.globallookpress.com / Patrick Seeger
Подробности выясняются.
Во французском городе Анси неизвестный напал на людей с ножом. Все произошло на детской площадке в парке. Об этом сообщают местные СМИ.
«Семь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения в результате нападения с ножом», — говорится в сообщении.
Согласно последней информации, полученной от МВД, этот человек уже задержан.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как психически больной мужчина чуть не зарезал игрока «Арсенала» Пабло Мари в Милане.