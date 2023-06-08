Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Каховки Леонтьев: пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Список пострадавших и погибших продолжает увеличиваться.

После разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий погибли пять человек. Об этом сообщает мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире федерального телеканала.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули», — сказал Леонтьев.

По его словам, на данный момент проходит эвакуация двух оставшихся людей.

До этого также стало известно, что после ужасной катастрофы в Херсонской области уже госпитализирован 21 человек, подтоплено около 14 тысяч домов, эвакуировано 4280 человек, в том числе 170 детей.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Тем временем ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как более 20 человек были госпитализированы после прорыва Каховской ГЭС.