Не всегда понятно сразу: о чем предупреждают боли в пояснице

Невролог Кузнецова: боль в спине может свидетельствовать о болезни почек

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Как понять, что болит на самом деле?

Боли в спине встречаются у многих людей, но не всегда сразу понятно, что именно дает неприятные ощущения — сама поясница или же почки. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Светлана Кузнецова.

Так, болезненные чувства могут возникать из-за различных заболеваний:

то, что часто называют остеохондрозом позвоночника, то есть хроническое дегенеративное изменение позвонков;

аппендицит;

холецистит;

мочекаменная болезнь;

воспаление органов малого таза;

язвенная болезнь желудка.

Однако чаще всего, когда у человека начинает болеть спина, в первую очередь подозрения падают на хронические заболевания почек, либо на дорсопатию. Это группа заболеваний, вызывающая боли в самом туловище и конечностях, которые не связаны с болезнями внутренних органов.

Как распознать?

Почки выполняют ряд важных функций. Во-первых, выделительную — под этим понимают выведение из организма с мочой продуктов жизнедеятельности, а также избытка жидкости и токсичных веществ.

Во-вторых, они поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной баланс организма. В-третьих, это эндокринная функция — синтез гормона, который стимулирует образование эритроцитов, и синтез биологически активных веществ, участвующих в регуляции артериального давления.

Боль в спине сопровождает разные патологии нервной системы и внутренних органов. Заболевания обычно возникают и развиваются постепенно и незаметно.

В самом начале происходят изменения в анализе мочи: повышенное количество лейкоцитов или эритроцитов, бактерии, появление белка. В биохимическом анализе крови может повышаться уровень креатина, а также изменяться скорость клубочковой фильтрации.

Ноющая боль может начинаться как постепенно, так и с приступа резких болевых ощущений. Иногда они могут распространяться в паховую область или под ребра.

Болезни почек, в отличие от патологии опорно-двигательного аппарата, могут сопровождаться: высокой температурой, ознобом, тошнотой, отеками лица и ног, а также бледностью кожного покрова, повышением артериального уровня давления, общей слабостью тела и высокой утомляемостью.

Как диагностируют?

Чтобы уточнить диагноз при подозрении на патологию позвоночника, врачи проводят рентгенографию поясничного отдела. При патологии почек назначаются лабораторные исследования.

Определить диагноз самостоятельно невозможно, поэтому следует как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Это позволит своевременно поставить диагноз, назначить корректное лечение и избежать осложнений.

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