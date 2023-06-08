Патрушев принял участие во встрече с Лукашенко и секретарями Совбезов стран ОДКБ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Какие темы представители стран затронули?

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопросы вокруг достижения стабильности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках встречи с секретарями Совбезов стран-участниц международной безопасности.

В рамках встречи были проработаны актуальные вопросы региональной безопасности, отметили в пресс-службе российского госоргана. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, диалог на полях встречи строился на принципах взаимоуважения и независимости суверенитета государств-членов ОДКБ.

Организация подчеркивает, что приоритетным направлением в их сотрудничестве является достижение мира на международном и региональном уровне без вмешательства во внутреннюю политику иностранных стан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев призвал сменить киевский режим, который был построен Вашингтоном и Лондоном, и придать Украине статус нейтрального государства.