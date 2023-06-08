Стала больше: Виктория Боня «засветила» новую грудь во время готовки ужина

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Звезда никогда не признавалась, что ложилась под нож хирурга. Однако многие интернет-пользователи убеждены в обратном.

Блогер и телеведущая Виктория Боня удивила публику откровенными кадрами. В личном блоге звезда опубликовала видео, на котором она рассказывает про ужин, однако внимание людей привлекло совсем другое.

Откровенное декольте Бони позволило в деталях рассмотреть ее грудь, которую подписчики сравнили с персиками. Пикантными кадрами знаменитость делиться не стесняется: наоборот, она всегда с гордостью готова продемонстрировать идеальный бюст.

Виктория Боня показала глубокое декольте. Instagram* / victoriabonya

Однако звезда никогда не признавалась, что ложилась под нож хирурга. К такому выводу пришли ее внимательные поклонники, сравнивая старые фото с нынешними.

По мнению аудитории, грудь телеведущей стала больше примерно на два размера. Знаменитость тщательно следит за своей внешностью и фигурой.

И если в первом случае ей больше помогают косметологи и хирурги, то во втором Боня и сама старается придерживаться определенных правил. Так, она ограничила потребление соли, животных жиров, крахмала, простых углеводов и мучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.

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