Остался без титула: что происходит с новорожденным сыном принцессы Евгении

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За что «обделили» малыша Эрнеста?

Некоторые из поклонников британской королевской семьи плохо знакомы с законами. Они искренне не понимают, почему ребенок, которого недавно родила принцесса Евгения, остался без титула.

Ведь кажется, что он должен был стать принцем, как это произошло с детьми Гарри и Меган Маркл. Это звучит логично, так как Гарри — принц, а Евгения — принцесса, он — внук, а она — внучка покойной Елизаветы II.

Значит, их дети должны были бы иметь равные права. Однако на самом деле это не так, объяснил опрошенный изданием Express эксперт.

Как оказалось, наследники находятся не в равном положении именно со стороны закона. Гарри — сын монарха, то есть Карла, а Евгения — всего лишь его племянница.

Согласно парламентскому акту, который приняли еще в XVII веке, называть себя принцессами и принцами могут только дети короля и королевы, а также наследники сыновей монарха.

Поэтому дети Гарри — Арчи и Лилибет — получили титул после смерти Елизаветы. А старший и младший сыновья двоюродной родственницы Евгении — нет.

Так что никакой несправедливости здесь нет. О рождении младшего наследника 33-летняя Евгения заявила на днях: как оказалось, королевская особа стала мамой во второй раз еще на прошлой неделе.

О радостной вести СМИ узнали из социальных сетей, куда та выложила первое фото малыша и его имя — Эрнест Джордж Ронни. Также она сообщила вес новорожденного — 3,22 килограмма. Помимо этого, появился совместный снимок мальчика со старшим братом Огастом, который родился в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем принц Гарри приехал в суд в Лондоне.