Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время

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О чем президент Белоруссии хочет поговорить?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

При этом он не уточнил, что может стать темой диалога лидеров двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Александра Лукашенко, конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.