«Большая дезинформация»: Лукашенко рассказал о положении ВСУ в зоне спецоперации

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Белорусский лидер оценил сообщения о контрнаступлении боевиков. Что он думает по этому поводу?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Контрнаступление Украины — большая дезинформация, никакого „контрнаступа“ нет», — заявил Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

Он отметил, что за последнее время российские бойцы уничтожили большое количество техники, стоящей на вооружении киевского режима.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях.