Не все готовы уехать: кто оказался в зоне бедствия после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС наращивает группировку в пострадавших от наводнения районах после разрушения Каховской ГЭС

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Многих людей вывозят на лодках, тут же им оказывают первую помощь.

Сегодня в Новой Каховке начнут откачивать воду, которая затопила городские улицы после разрушения Каховской ГЭС. Ее уровень опустился больше чем на метр и продолжается снижаться.

Между тем, в зоне бедствия вниз по течению Днепра остаются десятки тысяч человек. МЧС наращивает группировку: людей вывозят на лодках, тут же им оказывают первую помощь.

Несмотря на очевидную опасность, не все жители торопятся покидать свои дома, надеясь спасти хоть что-нибудь. Из ушедшего под воду села Корсунка передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.