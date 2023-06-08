Объявлен «красный» код: один из мощнейших вулканов начал извергаться на Гавайях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liliana Desmither/Usgs; 5-tv.ru

Захватывающие кадры сняли ученые геологической службы США.

На Гавайях начал извергаться один из самых активных вулканов на Земле. Захватывающие кадры сняли ученые геологической службы США — им удалось вплотную подобраться к кратеру и запечатлеть, как вулкан извергает потоки раскаленной лавы.

Но специалисты говорят, что угрозы для населения пока нет. При этом воздушное сообщение на Гавайях все-таки остановлено — объявлен «красный» код авиационной опасности.