Спасти невозможно: авто с водителем внутри загорелось в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jason Cuddy; 5-tv.ru

К приезду пожарных машина была полностью объята огнем.

В Новосибирске легковушка вспыхнула во время движения. Водитель получил серьезные ожоги, но сумел остановить машину и выбраться из салона.

Позже ему оказали помощь прибывшие врачи скорой, а вот автомобиль спасти уже было невозможно. К приезду пожарных машина была полностью объята огнем. Пламя даже перекинулось на соседний забор, но затем все оперативно потушили.