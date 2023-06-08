Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Своего нового бойфренда артистка не стала показывать поклонникам. Но почему?

Буквально полгода назад российская певица Лолита Милявская говорила поклонникам, что наконец нашла мужчину своего мечты. Однако, счастье оказалось недолгим. На одном из последних концертов звезда призналась, что ее сердце вновь свободно. Кто сейчас в сердце у знаменитости, рассказал KP.RU.

Недавно артистка состояла в отношениях с 48-летним бизнесменом. Лолита не стала показывать его общественности, но поделилась, что такой счастливой она была последний раз только в начале нулевых. Она была удивлена, что в мире еще остались настоящие мужчины. Однако замуж за него она не собиралась.

«Я мужику своему сказала: „Готова романить, но замуж не пойду!“ А смысл в этой печати? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем», — сказала звезда.

За то время пока Милявская была в отношениях, она заметно преобразилась: похудела и похорошела. Певица призналась, что не сидела на диетах, а обратилась за помощью к эндокринологу. Лолита считает, что быстро пришла в форму потому что начала неистово любить себя.

«Полюбить себя — это самое важное», — отмечала звезда.

Но даже это не помогло Милявской задержаться в отношениях надолго. На одном из последних концертов она призналась, что рассталась со своим избранником.

«Мы расстались, но никакой драмы я из этого не делаю. С этим рассталась, значит, будет другой. Я в первую очередь научилась думать о себе и любить себя. Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся», — сказала знаменитость.

Лолит Милявская также похвасталась большим достижением, она завязала с алкоголем и больше не пьет. По ее мнению, сейчас ей уже возраст и здоровье не позволяет ей столько пить.

«Мне скоро 60, но я не чувствую себя на этот возраст. Может, кстати, потому что пить перестала», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская пропала из соцсетей, а потом объявилась не в России.