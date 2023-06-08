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Тот пытался увернуться от многотонной машины, но не успел.

Пешеход серьезно пострадал под колесами грузовика на юге Москвы. Инцидент произошел в промзоне у стоянки строительной техники.

Водитель машины сель за руль и поехал, не заметив, что прямо перед ним идет мужчина. Тот пытался увернуться от многотонного грузовика, но не успел. В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.