Легковушка протаранила грузовик в Подмосковье. Пассажиры погибли на месте
53 0
Легковушка протаранила грузовик в Подмосковье
Фото, видео: МВД России / ТАСС; 5-tv.ru
Водитель иномарки в результате ДТП практически не пострадал.
Водитель кроссовера в Подмосковье на полной скорости протаранил грузовик, припаркованный на обочине. В результате наезда правая часть машины, где сидели пассажиры, оказалась полностью смята.
Два человека погибли на месте, а вот водитель иномарки практически не пострадал. По сообщениям очевидцев, мужчина был пьян.