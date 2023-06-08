Politiсо: Запад обсуждает будущее Украины без членства в НАТО

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Все предложенные варианты, в любом случае, будут только промежуточными соглашениями до тех пор, пока Украина не вступит в альянс.

Западные союзники пока не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которых требует Киев. Об этом сообщает издание Politico.

На данный момент западные страны пытаются выработать оптимальное решение для Украины и придумывают разные варианты предоставления гарантий безопасности. Например, вступление Украины в НАТО. Но обсуждается и еще один вариант под названием «бумажные гарантии», но они достаточно слабы.

«Одним из вариантов может быть также „Киевский договор“ безопасности, по которому союзники Украины возьмут на себя обязательства укреплять оборону страны в течение многих лет, предоставляя ей военную помощь», — говорится в сообщении.

Но, в любом случае, все эти варианты будут только промежуточными соглашениями до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил, что Киев подал заявку на присоединение к НАТО в ускоренном режиме. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг не сказал ничего обнадеживающего в этом контексте, не ответил на вопрос о вероятном приглашении Украины в альянс на саммите в июле 2023-го, хотя прежде допускал возможность положительного ответа.

В Кремле бдительно наблюдают за ситуацией. Известно, что стремление Киева в блок стало одной из причин начала спецоперации РФ. Кроме того, Москва была обеспокоена расширением альянса и приближением к своим границам. Одной из целей армии президент России Владимир Путин назвал обеспечение условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стала известна дата заседания комиссии НАТО — Украина.