Пушилин призвал освобождать новые регионы и отодвинуть ВСУ на 500 километров

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Глава ДНР считает, что новый рубеж спецоперации мог бы пройти по Днепру.

Российские военные должны начать освобождать от власти киевского режима новые регионы Украины и отодвинуть боевиков ВСУ как минимум на 500 километров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мое глубокое убеждение, что только освобождением территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ситуация не обойдется. Не потому, что мы этого хотим. А потому, что мы понимаем, с кем имеем дело», — заявил Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим находится под полным управлением Запада. Там никому не нужна процветающая и развивающаяся страна. Украина видится Западу в виде ресурсной базы, из которой можно брать все необходимое — как в политическом смысле, так и в вопросах военного характера.

«Если даже мы бы захотели выйти на границы субъектов РФ, вышли и остановились, то противник, увы, на этом не остановится. Продолжатся обстрелы, продолжатся диверсии. Соответственно, для нас это будет диктовать необходимость отодвигать дальше противника <…> Как минимум сейчас нужно отодвигать на 500 километров», — отметил глава ДНР.

Такая дистанция позволит избегать обстрелов российских территорий со стороны боевиков ВСУ, объяснил Денис Пушилин. Новый рубеж спецоперации, по его мнению, должен пролегать по Днепру. Однако даже при его достижении, киевский режим не прекратит «промывать мозги гражданам» и однажды снова бросит их в атаку.

«Мое мнение — пока не будет освобождена Украина полностью <…> ситуация не закончится. Если мы оставим даже не целую область, а какую-то часть области, то это станет плацдармом для нового наступления и агрессии против России. Только возможно, что с этим столкнутся уже следующие поколения», — подытожил глава ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин принял решение о ее начале после того, как ВСУ усилили обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР. Киевский режим отказался от урегулирования конфликта дипломатические путем, поэтому главы республик обратились к Москве с просьбой о военной поддержке.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов. «За» проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, будут ли в новых регионах РФ проводиться повторные референдумы.