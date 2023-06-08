Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней

Полина Трегубова 175 0

Кеннеди-младший считает США виновными в превращении Украины в скотобойню

Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней

Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu

Тема:
Выборы президента США 2024
Тема:
Спецоперация

Скрывая правду, США стараются достичь собственных геополитических интересов.

К смерти нескольких сотен тысяч украинцев привела политика Вашингтона, превратившая Украину в скотобойню. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — считает он.

Политик уверен, что Америка напрямую несет ответственность за развитие конфликта между Украиной и Россией. А пока гибнут люди, Белый дом транслирует все боевые действия как комикс или мультик, который большинство американских граждан «уже проглотили».

Кеннеди-младший также считает, что с помощью лжи своему народу и ввязывания в украинский конфликт, США пытаются достичь собственных геополитических интересов.

На днях кандидат в президенты Америки обвинял Вашингтон и Киев в утаивании реального количества жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кеннеди-младший назвал невозможным проигрыш РФ на Украине.

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