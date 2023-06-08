Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней
Кеннеди-младший считает США виновными в превращении Украины в скотобойню
Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu
Скрывая правду, США стараются достичь собственных геополитических интересов.
К смерти нескольких сотен тысяч украинцев привела политика Вашингтона, превратившая Украину в скотобойню. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону.
«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — считает он.
Политик уверен, что Америка напрямую несет ответственность за развитие конфликта между Украиной и Россией. А пока гибнут люди, Белый дом транслирует все боевые действия как комикс или мультик, который большинство американских граждан «уже проглотили».
Кеннеди-младший также считает, что с помощью лжи своему народу и ввязывания в украинский конфликт, США пытаются достичь собственных геополитических интересов.
На днях кандидат в президенты Америки обвинял Вашингтон и Киев в утаивании реального количества жертв.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кеннеди-младший назвал невозможным проигрыш РФ на Украине.