В России предложили запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

О наказании пока речи не идет, напротив — планируют ввести систему поощрений.

Россиянам хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки — с такой инициативой выступили экологи. Как узнали «Известия», идею уже одобрили в Минприроды.

Ненужные вещи придется отправлять не в общие баки, а в специальные контейнеры. Они появятся в магазинах, где продают текстиль.

Мера направлена против перепотребления: в России ежегодно образуется примерно по два миллиона тонн текстильных отходов. Утилизировать большую часть — затратно и хлопотно.

О наказании пока речи не идет, напротив — планируют ввести систему поощрений. Так, можно будет сдать что-то ненужное из гардероба и получить скидку на следующую покупку.