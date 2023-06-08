Лихач не вписался в поворот и перевернулся во время погони под Нижним Новгородом

Автомобиль перевернулся во время полицейской погони в Нижегородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Mccaren; 5-tv.ru

Мужчина за рулем иномарки пытался скрыться от стражей порядка.

Полицейская погоня в Нижегородской области закончилась зрелищным кульбитом. Мужчина за рулем иномарки пытался скрыться от стражей порядка, но на большой скорости не вписался в поворот.

Машина наехала на препятствие, после чего несколько раз перевернулась и остановилась в считанных сантиметрах от жилого дома. Гонщик выжил и был задержан полицейскими.