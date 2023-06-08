Движение перекрыто: оползни блокировали ряд дорог в Дагестане
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Сход оползней и селей блокировал ряд дорог в Дагестане
Фото, видео: MAX CAVALLARI / ТАСС; 5-tv.ru
Жителям теперь приходится искать объездные пути.
В Дагестане сразу несколько дорог блокированы из-за схода селей и оползней. Тонны земли и камней обрушились на проезжую часть, полностью перекрыв движение — и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Обвалы случились после сильных дождей, которые шли в регионе несколько дней. Все блокированные дороги имеют республиканское значение — они связывают местные города и села. Жителям теперь приходится искать объездные пути.