На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки врожденная паталогия — не полностью сформированы кости и суставы, ампутировано бедро. Помочь ей может протез, на операцию нужно собрать 1,1 миллиона рублей.

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Сегодня на нашем канале — День добрых дел. Прямо сейчас наша помощь нужна 13-летней Диане. У девочки врожденная паталогия — не полностью сформированы кости и суставы. А также ампутировано бедро. Поэтому передвигаться она может только в коляске. От девочки отказались родители, она живет в интернате. Но не сдается, и мечтает стать хирургом, чтобы помогать людям.

Встать на ноги Диане поможет протез. Однако на операцию нужно 1,1 миллиона рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 7517 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

«Я люблю спасать, мне очень жалко бросать. Я не буду бросать, потому что я могу спасать», — говорит девочка.

Диана очень любит помогать другим, в своей группе она — лидер. Учит детей помладше держать ложку, играет с ними. А когда вырастет — хочет быть хирургом, чтобы помогать людям. Хотя Диане сейчас самой нужна помощь — из-за врожденной патологии.

«Были не полностью сформированы кости и не все суставы ноги были сформированы. Полноценно опираться на нее и ходить ребенок не мог. И была произведена ампутация бедра», — объясняет врач-педиатр Вера Панова.

Сейчас Диана передвигается в основном на коляске. Сидя рисует, лепит, плетет из бисера. Но каждый день — обязательно массаж и занятия ЛФК.

Диане сейчас 13 лет, у нее задержка в развитии. Заботиться о ней приходится воспитателям интерната. Родители от дочери отказались.

«Привезли меня и бросили. И все, и я одна осталась. Я не знаю, они приедут или нет. Потому что они отказались», — рассказала Диана.

У девочки много друзей. Но лучшей подругой она считает свою няню, которая заменяет родную мать.

«Она всегда меня называла по имени. А видать, что здесь все чужое, или как… или что мы ехали с ней вместе. Я слышу она мне ночью кричит: „Мам, мам“», — поделилась няня Шолпан Бертляева.

Няня и привезла Диану в Москву на консультацию со столичными медиками. Девочке нужен протез, чтобы встать на ноги. Только так она сможет быть самостоятельной.

«Мы поставим ей тренировочный протез. На это время — где-то три-четыре недели — она останется у нас в социальном центре, где мы будем отслеживать динамику ее приучения непосредственно к инородному телу», — объяснила Екатерина Панькова, заместитель руководителя благотворительного фонда «дорога жизни».

Потом временный протез заменят на постоянный. Сформируют правильную походку.

«Мечтает вот она действительно, чтобы вот у нее был этот протез, чтобы она ходила, чтобы она могла перейти в другую группу. К тем детям, где детки гуляют, занимаются, они там как-то танцуют», — делится Шолпан Бертляева.

Попасть в хореографический класс — нет ничего невозможного. Если сделать протезирование. Но на это нужно 1,1 миллиона рублей. Няня, воспитатели и сама Диана верят, что помощь придет.

«Буду ходить, гулять буду, буду в бассейн ходить, все буду», — мечтает Диана.

Чтобы помочь Диане, отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7517 или направьте смартфон на QR-код. Большое вам спасибо!