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Противники выступления устроили настоящую атаку на итальянских политиков и организаторов мероприятия, чтобы те приняли меры.

Из-за протестов активистов в итальянском городе Леричи отменили концерт американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Возмущения возникли на фоне поддержки артисткой жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила газета la Repubblica.

Активисты были настолько возмущены выступлением пианистки в 2022 году в Мариуполе в честь Дня Победы, что стали писать гневные письма властям. Они обратились к премьер-министру Италии Джордже Мелони, губернатору Лигурии Джованни Тоти, мэру Леричи Леонардо Паолетти. Всех просили вмешаться в ситуацию и поддержать их.

Но протестующие на этом не остановились. Они нашли номер телефона одного из организаторов и опубликовали его в социальной сети. Всех они просили писать на номер и требовать отмены концерта Лисицы. В результате давление подействовало.

При этом это не первый случай, когда выступлениям Лисицы пытаются препятствовать. Так, ее концерт отменили в 2022 году в Венгрии. Случилось это по наводке посольства Украины. Однако тогда пианистка все-таки выступила в Российском культурном центре.

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