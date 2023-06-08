Для борьбы с браконьерами: на Чукотке могут ограничить вывоз икры в багаже

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Предполагается, что старт эксперимента по ограничению вывоза деликатеса в ручной клади начнется уже 1 июля.

Чукотка выразила желание присоединиться к эксперименту по ограничению вывоза икры в ручной клади и багаже до десяти килограммов на человека. Об этом сказано в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия». Меры направлены на пресечение браконьерства в регионе.

Предполагается, что эксперимент начнется уже 1 июня. В нем уже участвует Камчатка. Там он начался 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года. Кроме того, эксперимент связан еще и с тем, что в последние годы на Чукотке наблюдается неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ производителей тихоокеанского лосося округа и тенденция к сокращению запасов анадырской кеты.

«Незаконный оборот водных биологических ресурсов остается наиболее актуальной и нерешенной проблемой в рыбохозяйственном комплексе Чукотского автономного округа, приводящей к истощению запаса ценных видов рыб», — поясняли авторы законопроекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить настоящую икру от имитированной.