Резервный борт Air India вывез застрявших в Магадане пассажиров в Сан-Франциско

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Самолет вылетел в Сан-Франциско в 10:27 по магаданскому времени (02:27 мск).

Резервный борт авиакомпании Air India забрал пассажиров рейса Нью-Дели - Сан-Франциско, который ранее вынужденно приземлился в Магадане.

Самолет вылетел в Сан-Франциско в 10:27 по магаданскому времени (02:27 мск).

Самолет авиакомпании Air India экстренно сел в Магадане утром 6 июня из-за неисправности правого двигателя. Быстро устранить неисправность оказалось невозможно. Специалисты пришли к выводу, что для продолжения рейса понадобится новое воздушное судно. На время ожидания пассажиров расселили в школе, доме культуры и общежитии медицинского колледжа.