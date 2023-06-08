Глава «Росатома» не видит угроз для ЗАЭС из-за подтоплений

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

По словам Алексея Лихачева, персонал готов к различным ситуациям.

Разрушение плотины Каховской ГЭС не скажется на безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность тем, что из-за возникшей ситуации может не хватить воды для охлаждения реакторов. Однако, российские специалисты предусмотрели альтернативные источники водоснабжения.

«Мы с первых дней работы на Запорожской атомной станции просчитывали риски, сценарии, в том числе связанные с потерей необходимого количества воды. Персонал действует абсолютно грамотно и своевременно, и целый ряд запасных вариантов для ликвидации тех или иных не штатных ситуаций он имеется и мы к нему технологически готовы», — подчеркнул Лихачев.