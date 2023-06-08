Зона бедствия: жители Херсонской области спасают утонувшее имущество

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы.

В Новой Каховке уровень воды сегодня снизился больше чем на полметра, а в Каховском водохранилище — на три с половиной.

Однако ситуация все еще очень сложная, около сотни человек остаются в городе. Желающих покинуть свои дома вывозят. Всего в зоне бедствия 15 населенных пунктов, а это порядка 40 тысяч человек.

Тем временем, ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям. С последней информацией из Новой Каховки — Эмиль Тимашев.