Путин заявил, что разрушение Каховской ГЭС привело к экологической катастрофе

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

Президент РФ обсудил прорыв плотины с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ситуацию вокруг Каховской ГЭС Владимир Путин сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер заявил, что прорыв Каховской плотины — вараварская акция, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе и это — наглядный пример террористических методов Киева.

И сегодня же в Кремле сообщили, что президент поручил главе МЧС оказать всю возможную помощь жителям затопленной Херсонской области. Александр Куренков незамедлительно направил в Херсонскую область оперативную группу центрального аппарата ведомства.