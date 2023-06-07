Месси сообщил о переходе в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами»

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Аргентинский футболист отметил, что хотел бы продолжить карьеру за пределами Европы и перестать быть центром внимания спортивных СМИ.

Аргентинский футболист Лионель Месси принял решение перейти в американский клуб «Интер Майами». О причине семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал в интервью испанской газете Mundo Deportivo.

«Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье», — заявил спортсмен.

Тем самым, из легендарного дуэта Лионель Месси — Криштиану Роналду, который запомнился многолетним соперничеством, в Европе не осталось никого.

К слову, Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 годы. За это время он вместе с командой десять раз выигрывал чемпионат страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов, три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.

3 июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе игрока из команды по окончании сезона 22/23. Нападающий подписал контракт с командой летом 2021 года.

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