В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после сложной операции

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Отказываться от хирургического вмешательства было нельзя. Ситуация были серьезной.

Папа Римский Франциск уже пришел в себя после серьезной операции. Его состояние вполне удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Известно, что Папе проводили полостную операцию сегодня днем. Все проходило под общим наркозом. Отказываться от хирургического вмешательства было нельзя: проблемы в брюшной полости были довольно серьезными. Симптоматический дивертикулярный стеноз толстой кишки — вот что привело к ухудшению состояния.

Безусловно, в связи с перенесенным вмешательством Папе Римскому пришлось отменить все деловые мероприятия в ближайшее время.

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