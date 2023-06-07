Путин поручил МЧС ликвидировать последствия бедствия в Херсонской области

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Сейчас уровень воды в регионе начинает снижаться, но как помочь пострадавшим?

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ организовать в Херсонской области помощь людям и ликвидацию последствий бедствия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава государства поручил главе МЧС организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией Киева на Каховской ГЭС, помощь людям и ликвидацию последствий бедствия», — говорится в сообщении.

До этого глава МЧС Александр Куренков уже дал распоряжение доставить всю необходимую помощь пострадавшим регионам. Также среди первоочередных задач — обеспечение населения питьевой водой, так как местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Сейчас уровень воды в регионе начинает снижаться. Актуальным остается вопрос откачки воды и просушки социально значимых объектов и жилых домов.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МЧС поможет Херсонской области.