Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова кормит своих малышей магазинным пюре

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Девушка жестко ответила фанатам, раскритиковавшим ее за такое решение.

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что кормит детей магазинным пюре. Такой новостью она поделилась с подписчиками в собственном блоге.

Девушка отметила, что выбирает детское питание в соответствии с советами педиатров. Однако фанаты не оценили такого решения девушки. В ответ Ефременкова попросила не лезть в ее жизнь.

«Я буду делать так, как считаю нужным. До года точно мы будем есть еду из банок», — заявила блогер.

В прошлом девушка часто заявляла, что ненавидит готовить. Вместо этого она регулярно заказывает еду на дом.

Ефременкова стала мамой 22 сентября прошлого года. Девушка родила близнецов Кристиана и Даниэля от возлюбленного Мондезира Свет-Амура.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у детей Ефременковой проблемы со зрением. Если через год они не прекратиться, то близнецам придется ходить в очках.

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