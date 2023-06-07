Фантастический фильм «Сквозь время» выйдет в прокат 15 июня

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Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.

На российские экраны выходит фантастический триллер «Сквозь время». Режиссер Александр Богуславский взял за основу рассказ братьев Стругацких.

Его герои оказываются на острове, не отмеченном на карте. Он укрыт таинственным туманом, в котором одновременно существует прошлое и будущее. Премьера фильма состоится через неделю, но корреспондент «Известий» Николай Никулин его уже посмотрел.