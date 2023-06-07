К чему приведет подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
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Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса угрожает мировой продовольственной безопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein; 5-tv.ru
Очередная террористическая атака украинских диверсантов.
Сегодня стало известно о новой террористической атаке украинских диверсантов. В Харьковской области они подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса. В результате пострадали мирные жители.
Теракт Киева поставил под угрозу и мировую продовольственную безопасность. Подробности передает корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.