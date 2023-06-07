Глава «Росатома» Лихачев рассказал о негативном влиянии подрыва Каховской ГЭС на Запорожскую АЭС

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Все эксперты понимают ситуацию и очень грамотно действуют.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, как подрыв Каховской ГЭС влияет на безопасность Запорожской АЭС.

По его словам, водоснабжение является ключевым фактором безопасности и атомной станции, тем более инстанции с водяными реакторами.

«И в этом смысле, конечно, мы с первых своих дней работаем запорожской атомной станции, просчитывали риски сценарий. И связанные с потерей необходимого количества воды, поэтому и организационно и технологически к этому решению персонал станции готов», — говорит Лихачев.

Он добавил, что пункт охлаждения не связан напрямую с руслом реки. Плюс, готовы запасные варианты водоснабжения через подземные скважины небольших рек.

«Необходимое оборудование для этого тоже меняется, поэтому в горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет, это с одной стороны. С другой стороны, психологически все, что произошло, оказывает негативное влияние на персонал, значит, обстрел гражданской инфраструктуры, причем целенаправленные действия по его разрушению, на людей влияют отрицательно. Понятно, каждый примеряет это еще и к себе. В данном случае Запорожской атомной станции», — говорит глава «Росатома».

По его мнению, нужно как можно скорее ликвидировать такую возможность, каких бы то ни было ударов по гражданской, критически важной инфраструктуре, связанной с безопасностью крупного энергетического объекта. Также он добавил, что все эксперты понимают ситуацию и очень грамотно действуют.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу России.