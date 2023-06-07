Раздвинула ноги: Волочкова показала пикантное фото из чужой бани

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитость поделилась снимком шпагата в собственном исполнении, назвав это «мерилом».

Балерина Анастасия Волочкова в социальных сетях опубликовала откровенный снимок из бани, на котором она сидит в «фирменной позе», прикрывшись одним лишь еловым веником.

«Традиционное мерило», — подписала она публикацию.

Волочкова опубликовала откровенный снимок из бани. Instagram* / volochkova_art

Возможно, танцовщица таким образом предложила подписчикам специальную систему измерения. На снимке видно, что раскинутые в разные стороны кончики пальцев ее ног достают ровно до деревянных стенок помещения.

Можно даже предположить, что ценительница пара именно так выбирает заведения для отдыха — так, чтобы поместился шпагат. Поклонники оценили новую публикацию звезды отечественного шоу-бизнеса.

Им показалась атмосферной обстановка, да и обнаженным формам 47-летней танцовщицы, по их мнению, можно только позавидовать. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Волочкову.

«Обязательно голой фоткаться, иначе не можешь»;

«Эти позы пора менять, везде одни и те же раскоряки», — написали ей хейтеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова шокировала публику экстремальной диетой.

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