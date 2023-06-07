«Рта бы не раскрывала»: Захарова призвала Вашингтон раскрыть правду об убийствах президентов США

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История американской политики хранит очень много неприглядных фактов, которые намеренно замалчиваются местными властями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон обнародовать правду об убийствах президентов США. По ее словам, в контексте данного вопроса американской стороне не стоит учить жизни другие страны.

Захарова порекомендовала госсекретарю США Энтони Блинкену наконец-то набраться мужества и раскрыть правду о политических убийствах в стране. Дипломат считает, что Вашингтону есть что рассказать своему народу. В частности, отметила она, людям интересно было бы услышать о произошедшем с Джоном Кеннеди.

«И что же случилось в Чикаго на съезде Демократической партии, когда был убит Роберт Кеннеди», — добавила она.

По словам Захаровой, США следует лезть в дела иностранных государств лишь после предоставления окончательных фактов и судебных решений.

«А пока такие вопиющие преступления не раскрыты, убийцы не найдены, не осуждены, я бы на месте американских руководителей рта бы не раскрывала», — заявила она.

Представитель внешнеполитического ведомства заключила, что сегодня история американской политики насчитывает много неприглядных фактов, которые замалчиваются властями. Политика Белого дома, считает она, разрушает заявленные стандарты демократии, а лицемерная риторика Запада разоблачает неоколониальные амбиции США создать собственную сферу влияния над миром.

Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова вскрыла националистические идеи США.