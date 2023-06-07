Сальдо: из затопленной Херсонской области эвакуированы 1,5 тыс человек

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Ситуация находится под контролем — самые сложные часы остались позади.

В Херсонской области сообщили, что 1,5 тысячи местных жителей были эвакуированы из подтопленных населенных пунктов. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На данную минуту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1,5 тысячи человек», — написал он.

Сальдо отметил, что вывезенные из зоны подтопления люди будут размещены в развернутых 48 пунктах. Всего они смогут вместить 2,7 тысячи человек. На месте ЧП работают специалисты МЧС России, а также задействована техника ведомства.

Врио губернатора добавил, что сейчас ситуацию в пострадавших районах удалось взять под контроль, а система оказания помощи функционирует хорошо. По его словам, за последний час не поступило ни одного сообщения о жертвах среди жителей региона.

«Самые сложные часы мы уже пережили», — заключил он.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью, в Новой Каховке уровень воды достигает 12 метров. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.