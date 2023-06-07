«Решение окончательно»: будут ли повторные референдумы в новых регионах РФ

МИД: в РФ не видят необходимости в повторных референдумах в новых регионах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

Чего хотят местные жители?

Россия не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах. Об этом сообщает МИД РФ.

«Принятое их жителями решение окончательно», — говорится в сообщении.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жителей новых регионов России обеспечат полисами ОМС.