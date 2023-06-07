Минск и Москва создадут план сотрудничества по инфобезопасности

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Начать работу планируется в ближайшее время.

Россия и Белоруссия разработают план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича.

«Принято решение, что нужно сегодня начать работу по разработке нового плана основных направлений российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности», — заявил он.

Кстати, еще в 2021 году на заседании Совбеза лидер России Владимир Путин поднял тему международной инфобезопасности. По его мнению, цифровое пространство часто становится площадкой для жесткого информационного противоборства.

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