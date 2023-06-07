Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области

Фото, видео: МЧС РФ ; 5-tv.ru

Среди первоочередных задач — обеспечение населения питьевой водой.

В МЧС России собираются доставить всю необходимую помощь пострадавшим регионам Херсонской области. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Куренков.

«Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставят 35 электростанций из своего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва и также направлено транспортом МЧС России», — говорится в сообщении.

Также среди первоочередных задач — обеспечение населения питьевой водой, так как местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Первая партия бутилированной воды общим объемом более 20 тонн доставляется машинами МЧС РФ из Республики Осетия, а еще десять тонн будут направлены из Ростовской области.

Сейчас уровень воды в регионе начинает снижаться. Актуальным остается вопрос откачки воды и просушки социально значимых объектов и жилых домов. Для этого спасатели ведомства везут в пострадавшие районы по 45 мотопомп и тепловых пушек.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что сейчас происходит в Новой Каховке.