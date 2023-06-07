Духовная война: монахи отказались покидать Киево-Печерскую лавру

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Ранее Минкульт Украины дал священнослужителям три дня на сборы.

Монахи не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры, как того требует предписание Минкульта Украины. Об этом сообщил председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Климент.

Такое решение он аргументировал тем, что судебные заседания по данному вопросу еще не проходили. Митрополит добавил, что министерство уже несколько месяцев не может предоставить документы с основаниями для расторжения договора об аренде в одностороннем порядке.

О том, что священнослужителям необходимо покинуть территорию Киево-Печерской лавры в течение трех дней, еще 6 июня сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что в случае неповиновения монахов в суд будет подан соответствующий иск. Кроме того, чиновник отметил, что те отказались принять акт приема-передачи имущества.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерская комиссия провела опись имущества в лавре для последующей передачи музею-заповеднику. Прихожане всячески пытались помешать работе чиновников, из-за чего регулярно возникали потасовки.