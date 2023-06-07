Нашел вторую маму: почему мужчин привлекают женщины гораздо старше их

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Пары, в которых жена гораздо старше мужа, распространенное явление. Что о таких ситуациях говорят эксперты?

Брак между людьми с большой разницей в возрасте — не редкость. В беседе с 5-tv.ru сексолог Евгений Кульгавчук подробно рассказал о том, почему молодые и успешные мужчины выбирают женщин гораздо старше себя.

«Что можно сказать о перспективах таких отношений. Большая часть из них может со временем потерять свой смысл и притягательность, когда старшая сторона может терять привлекательность для младшей, ведь, например, 81 год и 18 лет- это большая разница», — отметил эксперт.

По его мнению, критичной является разница в возрасте в поколение и больше. В таких парах часто разные корни, воспитание, воспоминания, порой разные вкусы и мышление. Поэтому требуется найти общее иногда тяжело.

Однако бывает, что брак заключается из-за духовной близости, а не материальных ценностей и физического притяжения. В таком случае отношения могут быть долгосрочными и гармоничными.

Мужчины, выбирающие в жены более старших женщин делятся на два категории: тот, кто ищет себе маму, и тот, кто хочет оберегать беззащитное создание.

«Если это властная женщина, с возможностями, то тут выбирает юноша, который хочет иметь рядом маму, которая защитит, посоветует, ему с ней поспокойнее. <…> Другие мужчины могут выбирать женщину старше себя, но видеть в ней не маму, а ровню, и даже милое создание, которое хочется носить на руках», — рассказал Кульгавчук.

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