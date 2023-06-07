Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

Чем закончился разговор двух лидеров?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с главой Украины Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщают местные СМИ.

По последней информации, политики обсудили идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.

В конце мая Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Также глава Украины поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента страны.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Настоящим терактом и военным преступлением назвала случившееся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине.