Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронегруппы ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Атака врагов на технике западного производства была сорвана.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огнем артиллерии бронегруппы боевиков Вооруженных сил Украины при попытке атаки на южно-донецком направлении.

«По выдвигающейся бронетехнике производства западных стран артиллерийские подразделения группировки „Восток“ нанесли удар в результате более десяти боевых бронированных машин вместе с экипажами были уничтожены», — говорится в сообщении.

Также известно, что несколько бронированных машин подорвались на минах при попытке уйти из-под огня артиллерии подразделений группировки «Восток». Атака вражеской бронегруппы на технике западного производства была сорвана, а противник уничтожен.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как армия РФ отразила все наступления ВСУ за сутки.