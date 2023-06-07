«Горит не только лес»: почему над США появился «марсианский» смог

Фото, видео: Twitter / Dr. Genevieve Guenther; 5-tv.ru

В Канаде и США — чрезвычайная ситуация из-за масштабных лесных пожаров.

Окутавший США густой смог, вызванный лесными пожарами в Канаде, назвали «марсианским» из-за необычного темно-оранжевого окраса дымки. Сопредседатель Социально-экологического союза Асхат Каюмов рассказал 5-tv.ru, что такой цвет дыму могут придавать горящие объекты и различные вещества.

«Может быть, где-то горит не только лес, а какие-то здания, сооружения. Какие-то вещества могут гореть и дополнительно окрашивать дым», — пояснил эколог.

Однако вероятнее всего, отметил Каюмов, что дым от пожаров смешался с клубами поднявшейся в воздух песчаной пыли, что и добавляет смогу красноватый оттенок.

«Когда идет фронт огня, возникает разница в температуре, из-за чего формируется очень сильный воздушный поток. Он легко может поднимать частицы почвы, пыль с дорог. Если есть рядом открытые песчаные участки, то полетит и песок. Ну а песок может давать самую разную окраску», — объяснил Каюмов.

Эксперт также предположил, что окутавший США смог с большой долей вероятности оказывает негативное воздействие на здоровье американцев. И в первую очередь — на тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечной систем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о чрезвычайной ситуации в Канаде из-за масштабных лесных пожаров. Дым дошел до США — Нью-Йорк и еще несколько штатов накрывает плотной пеленой, качество воздуха резко упало.