У американцев сдают нервы»: зачем США начали пугать мир инопланетными кораблями

Фото, видео: Depositphotos / sssccc; личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Ветеран американских ВВС сделал сенсационное заявление: страна располагает техникой внеземного происхождения. Так ли это?

Американцы психуют из-за очевидной потери мирового господства, поэтому они пугают мир «сверхъестественным» оружием, которым они якобы располагают. Об этом 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что людям в трудные жизненные моменты свойственно обращаться к магическим темам, охотно в них верить, развивать и приукрашивать. Именно такой период переживает сейчас американское общество, добавил он.

«Сейчас ситуация в мире не очень хорошая. Американцы нервничают. Они же себя в грудь пяткой били, что они самые что ни на есть гегемоны планеты. А из-под них этот постамент сейчас уходит в сторону Китая», — пояснил Кошкин.

Между тем, пояснил специалист, действия американцев совершенно не соответствуют их заявлениям. Он напомнил, что в США буквально случилась истерика, когда президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Американцы тут же захлопотали о том, чтобы вернуть Россию в договор. Однако страна, обладающая «инопланетным» оружием, не стала бы себя так вести, обратил внимание Кошкин.

«Значит, боятся. Но, если у них есть инопланетные корабли, то почему они боятся наши „Посейдоны“, „Сарматы“, „Кинжалы“?» — задал риторический вопрос эксперт.

Бывший сотрудник американской разведки, ветеран ВВС Дэйвид Граш ранее заявил о наличии у США «инопланетных космических кораблей». По его словам, речь идет о «технических транспортных средствах внеземного происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение» и которые Вашингтон получил в рамках секретной военной программы.

Граш утверждает, что американцы десятилетиями восстанавливали корабли пришельцев, но сведения об этом строжайше засекречены из соображений национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что номинант на Нобелевскую премию Гарри Нолан заявил о пришельцах, которые уже давно живут среди людей.