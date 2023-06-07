«Увидели белую тряпку»: три боевика ВСУ «переплыли» на сторону ВС РФ в Запорожье
Три боевика ВСУ перешли на сторону ВС РФ в Запорожской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Украинские солдаты активно взаимодействуют с российскими военнослужащими.
Три украинских солдата приплыли на левый берег Днепра к позициям Вооруженных сил РФ. Российские военнослужащие в последний момент заметили у них белую тряпку и не стали открывать огонь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.
Боевики ВСУ переплыли Днепр в районе населенных пунктов Софиевка и Васильевка около 05:00. При себе у них было оружие — три автомата АК-47 и 360 патронов к ним. При осмотре у них также была обнаружена российская листовка.
«Сначала думали, что ДРГ. В последний момент увидели белую тряпку, не стали огонь открывать», — рассказал один из военных.
Отмечается, что сейчас украинские военнослужащие активно взаимодействуют с российскими — докладывают о местах размещения позиций ВСУ, а также раскрывают фамилии командиров бригад.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее военный эксперт объяснил 5-tv.ru, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен.